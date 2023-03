Salzburg: Mehrere Verletzte bei Schlägereien in Salzburger Innenstadtlokal

Gleich mehrere Verletze hat es in der Nacht auf Samstag bei Handgreiflichkeiten in und vor einem Lokal in der Salzburger Griesgasse gegeben. Das meldete die Polizei.

BILD: SN/SW

Zu den Gewalttätigkeiten war es am Samstag gegen drei Uhr früh gekommen. So wird ein 20-jähriger Mann aus Guinea beschuldigt, einem 26-jährigen Flachgauer bei einer Auseinandersetzung vor einem Lokal in der Griesgasse einen Faustschlag ins Gesicht versetzt zu haben. Auch eine 20-Jährige aus Salzburg wurde bei dieser Auseinandersetzung leicht am Arm verletzt. Der Streit dürfte zuvor im Lokal wegen einer Vordrängelei im Garderobenbereich begonnen haben. Im selben Lokal war kurz zuvor ein 25-jähriger Freilassinger auf der Tanzfläche verletzt worden. Ein Unbekannter hatte ihm einen Schlag ins Gesicht versetzt. Der Verletzte wurde mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ins Uniklinikum Salzburg gebracht. Die Ermittlungen laufen.