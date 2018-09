Salzburg: Messerstecher beging in 15 Tagen eine ganze Serie an Delikten

35-jähriger Algerier zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Palette der Straftaten reichte von versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung, schwerer Nötigung und Widerstands gegen die Staatsgewalt bis hin zu Diebstählen.

Gut zwei Wochen war ein 35-jähriger Algerier erst in Österreich - und hatte in dieser kurzen Zeitspanne im Mai laut Überzeugung eines Salzburger Schöffengerichts ein halbes Dutzend Straftaten verübt. Am schwersten wog dabei der Vorwurf, im Asylquartier in Bergheim einem tunesischen Mitbewohner zwei Messerstiche zugefügt zu haben.

Laut Anklage hatte der Algerier - der Prozess gegen ihn war am Mittwoch eröffnet worden - in der Unterkunft den Tunesier bezichtigt, ihm Geld sowie zwei Handys gestohlen zu haben. Woraufhin der Angeklagte diesem zuerst ein Messer gegen den Hals gedrückt und ihn mit dem Umbringen bedroht habe. Im folgenden Streit stach der 35-Jährige dann laut Anklage zu - das Opfer erlitt eine Wunde am Oberarm sowie im linken Brustbereich.

Der Algerier hatte zu Prozessbeginn mit einer abenteuerlich klingen Tatversion aufgewartet: Der Tunesier habe sich die beiden Stiche selber zugefügt; dieser sei nämlich kokainsüchtig und verrückt und wolle ihm die Verletzungen anhängen, so der Angeklagte. Sein Nachsatz: "Er will, dass ich ins Gefängnis komme und er unschuldig davon kommt, obwohl er mich bestohlen hat." Demgegenüber stellte ein gerichtsmedizinischer Gutachter aber fest, dass es anhand des Verletzungsbildes sehr unwahrscheinlich sei, dass sich das Opfer selbst gestochen habe.

Dem Angeklagten wurde aber nicht nur versuchte absichtliche schwere Körperverletzung und schwere Nötigung angelastet. Laut Staatsanwaltschaft hatte er auch einen anderen Mann mit dem Tod bedroht sowie Diebstähle verübt. Zudem hatte der Algier bei seiner Festnahme den Polizeibeamten Fußtritte gegen Kopf und Oberkörper versetzt, was rechtlich als Widerstand gegen die Staatsgewalt und versuchte schwere Körperverletzung qualifiziert wurde.

In der Prozessfortsetzung am Freitag wurde der insgesamt nur wenig geständige Algerier vom Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Christian Hochhauser im Sinne der Anklage schuldig erkannt. Das Urteil: Zwei Jahre unbedingte Haft. Bemerkenswert: Der Angeklagte nahm das Urteil an - es ist bereits rechtskräftig.