Salzburg: Millionenbetrügerin nun auch wegen Steuerhinterziehung verurteilt

54-jährige, ehemals selbstständige Buchhalterin hatte von Werbeagentur 6,7 Millionen Euro in die eigene Tasche abgezweigt. Sie erhielt deswegen am Landesgericht Salzburg Ende 2018 wegen Untreue und Betrugs bereits fünf Jahre und drei Monate Haft. In einem Folgeprozess wurde die Frau nun am Montag auch wegen Steuerhinterziehung verurteilt; sie hatte das betrügerisch erlangte Einkommen nicht versteuert.

SN/apa Symbolbild.