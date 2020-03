Salzburg mobilisiert derzeit alles, was im Bundesland verfügbar ist

Alles mobilisieren, was im Bundesland verfügbar ist. Das ist derzeit die Devise. Im Messezentrum werden bis zu 700 Betten für Patienten aufgebaut. Dafür wird noch Personal gesucht. Denn der Höhepunkt der Ausbreitung wird für Salzburg am Osterwochenende befürchtet.

Arbeiter verlegen am Montagnachmittag in Halle 10 des Salzburger Messezentrums Kabel und stellen Trennwände auf. Noch stehen wenige Kojen in den riesigen Räumen. Die Zeit drängt. Bis Mittwoch sollen hier in einem ersten Schritt 380 Betten für Coronavirus-Patienten untergebracht sein. Läuft alles nach Plan, können bei Bedarf ab Donnerstag die ersten Erkrankten bzw. Verdachtsfälle versorgt werden.

Auch Halle 9 wird dafür adaptiert. Hier ist die Aufnahme der Patienten geplant, wo auch mögliche Infektionen in einem dreistufigen Verfahren abgeklärt werden sollen: Hat die Person Fieber, typische Symptome wie trockenen Husten und gab es einen Kontakt mit einem positiven Fall? Gut 100 Stühle stehen parat. Abstand halten heißt es auch hier: 2,5 mal 2,5 Meter misst die mit Klebeband abgegrenzte Fläche, in deren Mitte jeweils ein Sessel steht.

"Wir kopieren ein bisschen Wien", sagt der für den Aufbau zuständige Projektentwickler der Landeskliniken (SALK), Michael Schwarz. Denn in der Bundeshauptstadt wurden bereits Teile des Messeareals zu einem Notspital für leicht und mittelschwer Erkrankte in Beschlag genommen. In Salzburg entstehen in einer ersten Ausbaustufe 704 Plätze, maximal könnte die Kapazität noch auf 1600 Plätze wachsen. In den Gebirgsgauen sollen in St. Veit und in Mittersill insgesamt mehr als 400 weitere Plätze zur Verfügung stehen.

Mit welchem Ausmaß an zu behandelnden Coronapatienten rechnen die Verantwortlichen in Salzburg? "Wir planen nicht mit Maßnahmen gemäß der Kurvenentwicklung", sagt Primar Richard Greil, Leiter des medizinischen Einsatzstabes. Er stehe Schätzungen über den weiteren Verlauf der Pandemie "extrem skeptisch" gegenüber, meint er. So gebe es Schätzungen, dass in den kommenden Tagen ein Maximum beim Zuwachs an Infizierten erreicht werden könnte. Greil verweist aber auf die hohe Dunkelziffer an Infizierten. "Das Spektrum, innerhalb dessen sich das entwickeln kann, ist extrem variabel." Deswegen versuche der Einsatzstab aktuell unter hohem Aufwand, alles zu mobilisieren, was im Bundesland verfügbar und darüber hinaus noch organisierbar sei. "Wir müssen vorbereitet sein."

Die Zurückhaltung des Primars heißt nicht, dass es keine Prognosen gibt, wie sich die Ausbreitung des Virus in Salzburg in den kommenden Wochen entwickelt. Ein Rechenmodell, in das Erfahrungen aus China, Italien und der Schweiz eingeflossen sind, geht davon aus, dass rund um den 12. April der Höhepunkt an erkrankten Personen erreicht wird: Mehr als 6000 Menschen im Bundesland Salzburg sollen demnach maximal gleichzeitig positiv auf Covid-19 getestet sein, heißt es. Die gute Nachricht: Laut dem Modell sollen zu diesem Zeitpunkt bereits 2000 Menschen wieder gesund sein. Diese "Hochrechnung" stammt dem Vernehmen nach aus der Vorwoche und wird von den Verantwortlichen im Einsatzstab auch mit Vorsicht gesehen. Denn die Prognosen ändern sich rasch - beinahe stündlich wird derzeit eine andere Lagemeldung herausgegeben. Geht es nach dieser internen Hochrechnung, dann besagt diese aber auch, dass rund 1200 bis 1400 Patienten "spitalspflichtig" werden könnten und rund 320 davon ein Beatmungsgerät benötigen, um zu überleben. Das erklärt auch, warum das Land Salzburg gerade massiv die Bettenanzahl für die Notfälle aufstockt und eigene "Covid-Spitäler" einrichtet.

Unterdessen läuft die Suche nach zusätzlichem Personal, das für das Notspital im Messezentrum dringend benötigt wird. "Viel Zeit haben wir nicht mehr", sagt Pflegedienstleiterin Annina Bill. "Es geht jetzt rasant."

Annina Bill rechnet mit einem Bedarf von mindestens 200 Pflege- und Assistenzkräften sowie 30 Ärzten, um Tag- und Nachtschichten besetzen zu können. Bei einer entsprechenden Aufstockung reiche das aber bei Weitem nicht. Zu etwaigen Bedenken wegen der Infektionsgefahr und der schockierenden Berichte aus der Lombardei sagt sie: "Wir bemühen uns, alle Mitarbeiter bestmöglich hygienisch zu schulen. Wir stellen auch das Material zum Eigenschutz zur Verfügung. Und die Mitarbeiter werden fachlich eingewiesen. Sie werden nicht alleingelassen."