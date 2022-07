Salzburg: Mopedbastler baute Cannabis in einem Kinderzimmer an

Ein vermeintlicher Mopeddiebstahl hat sich in der Stadt Salzburg letztlich als Drogendelikt herausgestellt. Ein 18-jähriger Mann hat nun mit der Staatsanwaltschaft zu tun.

Am Montagnachmittag meldeten Anrufer bei der Polizei, dass ein ihnen unbekannter Mann in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses an einem Moped herumschraube. Der Anrufer ging von einem Diebstahl aus.

Die Polizeistreife konnte an Ort und Stelle das Moped, jedoch keine Person wahrnehmen. Die Beamten nahmen das Moped in Augenschein, dieses war nicht zum Verkehr zugelassen. Es befand sich offensichtlich in Reparatur, da einige Plastikverkleidungen am Boden lagen.

Doch in weiterer Folge fanden die Polizisten hinter der Frontverkleidung zwei Säckchen Cannabiskraut. Der Fahrzeugbesitzer war über vorhandene Moped-Daten bald ausgeforscht, die Staatsanwaltschaft ordnete eine Hausdurchsuchung an.

Ein Suchtmittelspürhund erschnüffelte im Kinderzimmer des 18-Jährigen zwei weitere Säckchen, dazu stellten die Polizisten eine Cannabisaufzuchtanlage mit fünf blühenden Pflanzen sowie diverses Zubehör sichergestellt.

Der 18-jährige Salzburger zeigte sich umfassend geständig. Er wird angezeigt.