Salzburg-Mülln: Friedhofsmauer stürzte auf Straße

Tonnenschwer Gesteinsbrocken verfehlten Bauarbeiter nur knapp.

Schrecksekunden für den Müllner Pfarrer Franz Lauterbacher: Als er Montagnachmittag von einem Begräbnis kam, lagen etwa 20 Konglomeratbrocken mitten auf der Straße. Sie sind kurz davor aus der 400 Jahre alten Friedhofsmauer direkt neben der Müllner Kirche herausgebrochen.

Dass die Mauer - sie dient auch der Kirche als Stützmauer - in einem desolaten Zustand war, war bekannt. "Am Dienstag sollten die ersten Bohrarbeiten für die Verankerung von Betonhaken in der Mauer beginnen", schildert Franz Lauterbacher. Am Montagnachmittag waren die Bauarbeiter gerade dabei, die Baustelle einzurichten und abzusichern. "Dann hörten sie ein leises Knistern im Gestein und konnten sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen", berichtet der Pfarrer. "Hier sieht es aus wie nach einem Felssturz", beschreibt er die Situation.

Der starke Regen dürfte dazu beigetragen, dass die sanierungswürdige Mauer zusammengestürzt war. Nach dem ersten Einsturz fielen immer wieder Gesteinsbrocken herab. Die Augustinergasse musste in dem Bereich für Autofahrer und Fußgänger gesperrt werden.

Schon vor Längerem hatte die Bauabteilung des Magistrat Salzburg Sicherungsmaßnahmen gesetzt. Die Mauer hatte sich sichtbar nach außen gewölbt. "Damit im Fall des Falles keine Personen zu Schaden kommen, haben wir Betonleitwände aufgestellt", berichtet Neos-Baustadtrat Lukas Rößlhuber.

Quelle: SN