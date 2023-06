Salzburg: Münchner Bundesstraße ist nun eine "Autobahn" mit extrabreiten Radwegen

Der Ausbau der Münchner Bundesstraße im Salzburger Stadtteil Liefering ist nun abgeschlossen. Die B155 ist nun beinahe so breit wie eine Autobahn mit sechs Fahrstreifen - somit konnte auch ausreichend Platz für Radfahrer geschaffen werden. Die Planungen für die nächste Großbaustelle laufen bereits.

Manfred Gebhard (Land Salzburg) in der nun fertig ausgebauten Münchner Bundesstraße.

Ende November tritt er in den Ruhestand, am Dienstag berichtete er im Hotel Brandstätter über eine seiner letzten Großbaustellen. Manfred Gebhard, Gebietsleiter der Abteilung 6 (Infrastruktur und Verkehr) beim Land Salzburg, war einer jener Verantwortlichen, die in den vergangenen Jahren den vierspurigen Ausbau der Münchner Bundesstraße über die Bühne brachten.

Die B155 ist eine wichtige Verbindung zwischen der Autobahn-Anschlussstelle bei Salzburg-Mitte und dem Grenzübergang nach Freilassing. Auf der vielbefahrenen Straße gab es nicht zuletzt wegen eines Nadelöhrs regelmäßig ...