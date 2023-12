Salzburg: Mutmaßlicher Reichsbürger kam nicht zum Prozess

Vergeblich wartete ein Salzburger Schöffensenat am Mittwoch auf einen 51-jährigen Deutschen , der wohl den Staatsverweigerern bzw. Reichsbürgern nahe stehen dürfte.

Der Mann hatte im September 2022 eine Verwaltungsstrafe erhalten, weil er in Salzburg auf der Autobahn ohne Vignette ertappt wurde. In der Folge schrieb er Bediensteten der Bezirkshauptmannschaft Tamsweg mehrere E-Mails, worin er diesen mit Sanktionen gedroht habe, da sie nicht legitimiert seien, ihn zu bestrafen. In Österreich seien demnach nämlich (nur) die SHAEF-Gesetze - der Name bezieht sich auf die "Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force", das Oberkommando der Alliierten Streitkräfte in Europa im Zweiten Weltkrieg - anwendbar. Angelastet wird dem Deutschen Anstiftung zum Amtsmissbrauch, versuchte Nötigung und gefährliche Drohung.

Aufgrund des unentschuldigten Fernbleibens des Angeklagten beantragte der Staatsanwalt dessen Ausforschung und Festnahme. Die Vorsitzende Richterin wiederum will den Angeklagten, sofern man ihn seiner habhaft wird, neuropsychiatrisch begutachten lassen.