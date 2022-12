Salzburg: Nächtliche Sexattacke hatte für Frau schlimme Folgen

Am Christtag gegen ein Uhr Früh soll eine Salzburgerin im Volksgarten in der Stadt Salzburg Opfer eines Sexangriffs geworden sein. Wie die Polizei auf SN-Anfrage sagte, habe ein Unbekannter der Frau von hinten zwischen die Beine gefasst; diese habe sich durch den Übergriff massiv erschreckt, sich umgedreht und sei in der Folge gestürzt. Sie erlitt infolge des Sturzes eine Armfraktur.

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL Symbolbild.