Salzburg-Nonntal: Autofahrer fuhr Passanten auf Gehsteig an

Am späten Samstagabend ereignete sich in Salzburg-Nonntal ein Verkehrsunfall, bei dem ein 39-jähriger Wiener Verletzungen erlitt.



Ein 18-jähriger Pkw-Lenker fuhr auf der Hellbrunner Straße stadteinwärts, wobei er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor- Das Fahrzeug drehte sich um 180 Grad und prallte gegen den auf dem Gehsteig gehenden Wiener sowie gegen den dortigen Zaun. Der Fußgänger wurde dabei am Knie verletzt und durch die Rettungskräfte des Roten Kreuzes in das Unfallkrankenhaus gebracht. Der 18-jährige Kosovare gab an, bei den winterlichen Fahrbahnverhältnissen und bei überhöhter Geschwindigkeit versucht habe zu driften und dabei die Kontrolle über den Pkw verlor. Der beträchtlich beschädige Pkw musste abgeschleppt werden. Ein bei dem Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.