Salzburg-Nord: Geisterfahrer demolierte bei Ausweichmanöver entgegenkommendes Auto

Bei der Autobahnabfahrt Salzburg-Nord ist am Mittwoch ein 72-jähriger Pkw-Lenker kurz vor 15.00 Uhr zum Geisterfahrer geworden. Der Mann gab an, am Ende der Abfahrt versehentlich nach links gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung nach Bergheim abgebogen zu sein.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Der Lenker war falsch abgebogen (Symbolbild).