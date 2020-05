"Salzburg Openair" startet am Freitag mit dem Cupfinale

Beim Messezentrum Salzburg haben 200 Pkw Platz. Am Donnerstag wurden die letzten Arbeiten durchgeführt. Am Freitag startet "Salzburg Openair" - um 20.45 Uhr. In der Folge soll es Schlag auf Schlag gehen.

Am Donnerstagabend startet das Autokino mit 300 Pkw-Plätzen auf dem Vorfeld des Salzburg Airport - mit dem Musicalfilm Grease. Einen Tag später - und nur wenige Kilometer entfernt - erfolgt die Premiere von "Salzburg Openair" beim Salzburger Messezentrum. Der Platz ist auf bis zu 200 Pkw ausgelegt. Die LED-Wand ist 14 mal acht Meter groß. Der erste Höhepunkt ist die Übertragung des Cupfinales zwischen FC Red Bull Salzburg und Austria Lustenau in Klagenfurt um 20.45 Uhr. "Wir wollen die vielseitigste Autobühne Österreichs sein" Das Programm ist bunt gemischt: Konzerte, DJs, Kino, Kabarett. Das reicht von den Kino-Highlights "A Star is born" und "Bohemian Rhapsody" über die österreichische Musikerin Melissa Naschenweng bis zur ersten Salzburger Autodisco "Neon Night" mit den DJs Darius & Finlay. Thomas Witzany von der Agentur Shows & Artists, die für das Bühnen- und Kinoprogramm verantwortlich ist: "Wir haben den Anspruch, die vielseitigste Autobühne Österreichs zu sein." Ein buntes Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein Alexander Kribus, Geschäftsführer des Messezentrums: "Nach einem ungewohnt stillen Frühjahr freuen wir uns umso mehr, Besuchern aus Salzburg und Umgebung endlich wieder Entertainment im Messezentrum Salzburg bieten zu können. Wir holen ein buntes Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein auf die Bühne." Details werden Alexander Kribus, Thomas Witzany und Bürgermeister Harald Preuner am Freitag um 10.30 Uhr bei der Präsentation von "Salzburg Openair" verraten. Quelle: SN