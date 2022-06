Salzburg: Paketzusteller soll Frau vergewaltigt haben

Weil er laut Anklage am 8. Jänner 2021 in Salzburg eine 31-jährige Frau vergewaltigt und dann am 25. Jänner ein weiteres Mal zu vergewaltigen versucht haben soll, steht am kommenden Montag ein 41-jähriger Paketzusteller vor einem Schöffengericht. Zu den inkriminierten Taten soll es im Zuge von Zustellungen von Paketen am Wohnsitz der Salzburgerin gekommen sein.

Afghane bestreitet Vergewaltigungsvorwürfe

Der Angeklagte, ein bislang unbescholtener, in Salzburg lebender Afghane, bestritt die Vergewaltigungsvorwürfe im Vorverfahren. Laut einem neuropsychiatrischen Gutachten ...