Parkwächterin stellte in Salzburg falsche Strafzettel aus: Ein Jahr bedingte Haft

Wegen Amtsmissbrauchs musste sich am Donnerstag eine 36-jährige - nun ehemalige - Mitarbeiterin eines Parkraumbewachungsdienstes vor einem Salzburger Schöffengericht verantworten.

Staatsanwalt Francesco Obermayr lastete der Salzburgerin an, von Ende September bis Mitte Dezember 2021 in der Stadt Salzburg in gleich 55 Fällen falsche Organmandate zu je 25 Euro ausgestellt ausgestellt zu haben. Der Staatsanwalt: "Sie hat als damaliges Amtsorgan bereits archivierte Fotos von ehemals falsch geparkten Autos abfotografiert, wieder ins Datensystem eingespeichert und - vermeintlich - neue Organmandate erstellt."

Der Schwindel flog auf, weil sich einige betroffene Autolenker beschwerten und nachwiesen, zum angeblichen Tatzeitpunkt gar nicht falsch geparkt zu haben.

