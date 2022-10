Salzburg-Parsch: Anrainer entsetzt - Baum wurde für Wohnbauprojekt gefällt

Letztlich half der Protest der Anrainer nichts. In Salzburg-Parsch entstehen neun geförderte Mietwohnungen. Ein alter Baum wurde dafür umgeschnitten.

Plötzlich ging alles ruckzuck. Am Freitagnachmittag wurde die mächtige Platane in der Stöcklstraße im Salzburger Stadtteil Parsch umgeschnitten. Am Donnerstag hatten sich noch Dutzende Anrainer aus der Weichselbaumsiedlung vor "ihrem" Baum versammelt, auch Mitglieder des Elternvereins der nahen Volksschule Parsch und Kinder mit Zeichnungen hatten sich eingefunden, um ein Zeichen für den Erhalt der Platane zu setzen. Die Hoffnung der Anrainer, dass der Baum gerettet werden kann, war nicht groß, zumal Arbeiter zuvor um den Stamm einen Bauzaun errichtet hatten. ...