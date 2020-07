Salzburg-Parsch: Filialleiter schlug Räuber in die Flucht

Die PI Bahnhof und die PI Itzling sind wegen bestätigter Coronafälle gesperrt. Die Stadt Salzburg spricht von neuem "Cluster C". Hundert Polizisten müssen getestet werden.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Dienstag gegen 9.30 Uhr am Flughafen Salzburg gelandet. Die Kanzlerin reiste von Berlin mit einem Flieger der deutschen Luftwaffe an. Merkel ist aber nicht …