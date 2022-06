Salzburg: Pkw-Lenker touchierte Kinder auf Scooter und flüchtete

Der Sechsjährige schlug sich einen Zahn aus.

Ein Pkw-Lenker ist Mittwochabend in Salzburg nach einer Kollision mit zwei Buben auf einem Roller einfach weitergefahren. Ein Neunjähriger und sein sechsjähriger Bruder fuhren mit dem Scooter aus einer Hauseinfahrt in die Straße und touchierten die rechte Seite eines vorbeifahrenden Autos. Durch den Anprall schlug sich der jüngere einen Zahn aus, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der Autofahrer blieb kurz stehen und sagte den Kindern, dass sie aufpassen müssten. Dann fuhr er weiter. Ob der Wagen beschädigt wurde, war nicht bekannt.