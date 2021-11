Salzburg: Pkw prallt gegen Garnitur der Lokalbahn - Lenker läuft im Schock davon

Die Sonntagsöffnung von Salzburger Altstadtkaufleuten könnte nun ein juristisches Nachspiel haben. 35 Verstöße wurden am Tag vor dem vierten Lockdown festgestellt.

Chronik

Seit Mitternacht ist in ganz Österreich der vierte Lockdown in Kraft. Gaststätten und viele Geschäfte müssen geschlossen halten. Aus der Stadt Salzburg erreichten uns am Montag die ersten von trister Stimmung …