Salzburg: Polizei fahndete auch nachts mit Hubschrauber nach Autoräuber

Ein Polizeihubschrauber hat in der Nacht auf Donnerstag in der Stadt Salzburg etliche Bewohner um ihren Schlaf gebracht. Wie eine Sprecherin der Polizei am Morgen sagte, war der Helikopter bei der Fahndung nach einem 30-jährigen Mann beteiligt.

SN/robert ratzer Tag und Nacht im Einsatz: Polizeihubschrauber Libelle.