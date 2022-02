Salzburg: Polizei fasst Serieneinbrecher - 80.000 Euro Schaden

Auf frischer Tat hat die Salzburger Polizei einen 32-jährigen Mann bei einem Einbruch in einen Wohnung in Schallmoos gefasst. Es war nicht der einzige Coup des Verdächtigen.

Der Zugriff eines großen Polizeiaufgebotes erfolgte bereits am 25. November des vorjahres, wurde aber erst jetzt bekanntgegeben.

Der Mann war an jenem Tag in eine Wohnung in Schallmoos eingebrochen. Zeuginnnen hatten ihn aber dabei beobachtet, wie er auf eine Vordach des Gebäudes geklettert war und sich zuvor Handschuhe angezogen hatte. Die Frauen alarmierten die Polizei. Mehrere Streifen umstellten das Gebäude und nahmen den Verdächtigen direkt in der Wohnung fest.

Nach umfangreichen Einvernahmen sowie Handy- und Spurenauswertungen konnten dem 32-Jährigen jetzt 18 Einbrüche zumeist in Geschäfte oder Firmen nachgewiesen werden, zu denen der Beschuldigte auch großteils geständig ist.

Bei den Einbrüchen entstand ein Gesamtschaden von mehr als 80.000 Euro, knapp 8000 davon Diebesbeute. Mit dem gestohlenen Bargeld finanzierte sich der Mann seinen Drogenkonsum. Der 32-jährige Salzburger befindet sich in der Justizanstalt Puch-Urstein in U-Haft.