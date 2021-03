Salzburg: Polizei impft später, Andrang bei Lehrern

Am Mittwoch konnten sich die Lehrer für die Coronaimpfung anmelden. Die Impfaktion des Bundes für die Polizei soll erst nach Ostern starten.

Mit Verwunderung mussten einige Lehrer in Salzburg am Mittwoch zu Mittag zur Kenntnis nehmen, dass ihnen eine Telefonistin bei der Hotline 1450 mitteilte, dass an diesem Tag "gar nichts mehr" gehe. Es dürfte sich wohl nur um eine Ermüdungserscheinung einer Mitarbeiterin kurz vor der Mittagspause gehandelt haben: Denn bei einem weiteren Versuch konnten sich die Lehrer wieder für die Impfaktion ummelden.

Der Andrang zur Anmeldung war groß. Genaue Zahlen konnte das Rote Kreuz am Mittwoch nicht nennen. Auch ...