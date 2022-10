Salzburg: Polizei nahm E-Bike-Betrüger fest

Der Mann hatte E-Bikes im Gesamtwert von 105.000 Euro ausgeliehen und nicht mehr zurückgebracht.

Am frühen Sonntagmorgen nahm die Polizei in Salzburg einen Mann fest, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der Slowene soll von 29. Juli bis 2. September bei mehreren Sportartikelhändlern in den Bundesländern Salzburg, Steiermark und Tirol hochwertige E-Bikes ausgeliehen und nicht mehr zurückgebracht zu haben. Laut dem Bericht der Polizei beläuft sich der Gesamtwert der entwendeten E-Bikes auf 105.000 Euro.

Der 21-Jährige soll für den Betrug verschiedene Identitäten benutzt haben. Als der Slowene über den Grenzübergang Spielfeld ins Bundesland einreisen wollte, konnten ihn die Beamten im Rahmen einer Kontrolle festnehmen. Er wurde in die Justizanstalt Graz eingeliefert. Wo sich die gestohlenen E-Bikes befinden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.