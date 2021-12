Salzburg: Polizei stoppte frisiertes Fahrzeug mit mehreren Mängeln

Vom getunten Sportwagen zum Fall für die Kfz-Prüfstelle des Landes: Ein 56-jähriger Salzburger muss derzeit auf seinen frisierten Wagen verzichten.

Montagvormittag wurde eine Zivilstreife der Polizei in Salzburg-Schallmoos auf einen offensichtlich tiefergelegten Pkw aufmerksam. Die Polizisten stoppten den Wagen und nahmen ihn genauer unter die Lupe.

In der Tat: Die Beamten notierten ein nicht typisiertes Sportfahrwerk sowie einen fehlenden Dieselpartikelfilter und ein defektes Abblendlicht. Das Fahrzeug wurde aufgrund der Mängel der Kfz-Prüfstelle in Salzburg-Maxglan vorgeführt. Die Sachverständigen bestätigten diese Mängel und weitere obendrein. Die Kennzeichentafeln sowie der Zulassungsschein wurden an Ort und Stelle wegen dreier Gefahr-im-Verzug-Mängel vorläufig abgenommen und dem 56-jährigen Salzburger wurde die Weiterfahrt untersagt.