Salzburg: Polizei verhinderte Treffen der Tuningszene - 49 Anzeigen

Laut Polizei kam es zu keinen Großversammlungen. Etliche Kontrollen wurden durchgeführt.

Mehrere Streifen der Landespolizeidirektion Salzburg führten in der Nacht auf Sonntag eine Schwerpunktkontrolle in Bezug auf die Tuning- und Roadrunnerszene durch. Dabei konnten die Treffpunkte der Szene gesperrt und aufgelöst werden. Es kam zu keinen Großversammlungen. Im gesamten Stadtgebiet und Umgebung konnten die eingesetzten Polizisten entsprechenden Kontrolldruck auf die anwesenden Lenker der Szene aufbauen. So wurden etliche Kontrollen durchgeführt. Dabei kam es zu 49 Anzeigen, einer Führerscheinabnahme, 23 Überprüfungen des technischen Zustandes der Fahrzeuge, einer Vorführung bei der Landesregierung und einigen ausgestellten Organmandaten, berichtet die Polizei.