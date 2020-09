Salzburg: Probeführerscheinbesitzer bei erlaubtem Tempo 50 mit 97 km/h geblitzt

Eine Rechtspraktikantin, zuletzt am Landesgericht in der Abteilung für Strafsachen tätig, wurde am vergangenen Freitag, 11. September, positiv auf Corona getestet. Mehrere Strafrichterinnen und -richter sind …

Wirtschaft

Die Sacher-Hotels kündigen per heute 140 Mitarbeiter. In Wien sind 105 Menschen betroffen, in Salzburg 35. Das sagte Matthias Winkler von den Sacher-Hotels am Rande eines Medientermins am Dienstag in Wien. …