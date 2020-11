Salzburg: Prozesse am Landesgericht laufen noch, aber langes Warten auf Akteneinsicht verärgert die Anwälte

Ungeachtet der sich zuspitzenden Corona-Situation wird am Landesgericht weiterhin viel verhandelt. Nur wenige Straf- oder Zivilprozesse werden aus Covid-Gründen abberaumt oder fallen deswegen aus. Allerdings gibt es einen stark eingeschränkten Parteienverkehr - so ist es etwa für Rechtsanwälte derzeit oft sehr mühevoll, Akteneinsicht zu bekommen.

Die zuletzt sehr bedrohlich gewordene Corona-Lage hat auch in Salzburgs Gerichten, vor allem aber im Justizgebäude bzw. am Landesgericht (LG) wieder zu verstärkten Sicherheitsmaßnahmen und Betriebseinschränkungen geführt. So müssen inzwischen bei allen Straf- und Zivilprozessen sämtliche in den Verhandlungsräumen bzw. -sälen anwesenden Personen (inklusive Richter/-in) durchgehend Mund-Nasen-Schutz tragen - zusätzlich zu den aufgestellten Plexiglas-Trennscheiben und zur penibel vorgeschriebenen Einhaltung des Sicherheitsabstands. "Auch bei uns herrscht Ampelfarbe Rot. Parteienverkehr ist nur noch gegen telefonische Voranmeldung möglich und wird nur in speziellen ...