Salzburg: Radfahrer leben weiterhin gefährlich

Wer mit dem Fahrrad beispielsweise von Langwied in die Stadt fahren will, muss stets mit brenzligen Situationen rechnen.

Hilde K. (Name der Redaktion bekannt) wohnt in der "Vogelsiedlung" in Langwied. "Seit 38 Jahren plage ich mich von daheim mit dem Fahrrad in die Stadt", berichtet sie. In all der Zeit ist eines stets gleich geblieben: die Gefahrenstellen ab der Aglassingerstraße Richtung Innenstadt. "Wie ich es drehe und wende - Schwabenwirtsbrücke und Sterneckkreuzung sind immer enorm schwierig", so die Frau weiter.

Sie kann es kaum noch verstehen, warum die Stadt hier nicht endlich eine bessere Lösung zustande ...