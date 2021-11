Salzburg: Raser wollte schnell nach Hause - mit illegal getuntem Auto

Eine Zivilstreife der Salzburger Verkehrspolizei hat Donnerstagnachmittag einen Autoraser aus dem Verkehr gezogen, an dessen Wagen etliche verbotene Umbauten erfolgt waren.

Die Polizisten hatten den Wagen auf der Westautobahn in Fahrtrichtung Wien nahe der Abfahrt Salzburg-Messe bemerkt. Der Lenker hielt mit seinem Auto zu wenig Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmern und war deutlich zu schnell unterwegs.

Die Polizei stoppte den Wagen und hielt später in ihrem Bericht fest: "Eine Messung ergab 137 km/h bei erlaubten 80 km/h. Da das Kfz zudem übermäßig laut war und diverse Veränderungen ersichtlich waren, wurde der Pkw zur Prüfstelle der Salzburger Landesregierung vorgeführt."

Dabei kam einiges zutage: Am Auto war eine so genannte Downpipe (eine Verbindung zwischen Turbolader und Abgasanlage), weitere verbotene Veränderungen gab es an der Auspuffanlage, an den Felgen und Anbauteilen durchgeführt wurden. Im Zuge einer Lärmmessung wurde außerdem festgestellt, dass der Pkw erheblich zu laut war.

Die Kennzeichentafeln sowie der Zulassungsschein wurden wegen Gefahr im Verzuge an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der 20-jährige Probeführerscheinbesitzer aus Salzburg war sich der Umbauten am Pkw bewusst und gab bezüglich der Geschwindigkeitsüberschreitung an, dass er nach der Arbeit schnell nach Hause wollte.