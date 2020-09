Salzburg: Reisebusfahrer hatte keine gültige Lenkberechtigung - Ersatzfahrer musste aus Deutschland anreisen

Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ersatzfahrer musste aus Deutschland anreisen, um mit der Reisegruppe die Heimreise antreten zu können.

Im Zuge der durchgeführten Reisebusfahr- und Parkverbotskontrolle im Stadtgebiet von Salzburg am Samstag stellten die Beamten zwei vorschriftswidrig abgestellte Reisebusse fest. Bei der Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten eines deutschen Reisebuslenkers, der von Nürnberg nach Salzburg angereist war, stellten die Polizisten fest, dass der Lenker nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung für die Klasse D war. Auch die erforderliche und verwendete Fahrerkarte ist im Jahr 2018 abgelaufen. Die Weiterfahrt musste dem Fahrer untersagt werden. Ein Ersatzfahrer reiste aus Deutschland an und konnte mit dem Bus und der Reisegruppe die Heimreise antreten. Gegen den Lenker und das Busunternehmen werden Anzeigen erstattet, berichtete die Salzburger Polizei in einer Aussendung.

Probeführerscheinbesitzer war zu schnell unterwegs

Ebenfalls am Samstag war ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer auf der A1 in Fahrtrichtung Wien zu schnell unterwegs. Er wurde bei der erlaubten Geschwindigkeit von 80 km/h mit 132 km/h gemessen. Zudem fuhr er auf das vor ihm fahrende Fahrzeug zu knapp auf. Er wird angezeigt.

Im Baustellenbereich der Abfahrt Messezentrum auf der A1 in Richtung München konnte ein 28-jähriger Lenker mit 125 km/h gemessen werden. In diesem Bereich gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h. Als Rechtfertigung gab der Lenker an die Beschilderung übersehen zu haben. Ihm droht laut Polizei ein Führerscheinentzugsverfahren.

