Salzburg: Reliquien der Landespatrone wurden durch die Altstadt getragen

In einer Prozession wurden am heutigen Rupertitag die Reliquien der heiligen Erentrudis und des heiligen Rupert in den Dom getragen.

Mit einer feierlichen Prozession vom Erzstift St. Peter in den Salzburger Dom gedachte die Salzburger Erzdiözese am Rupertitag am heutigen Montag ihrer beider Diözesanpatrone, dem heiligen Rupert und der heiligen Erentrudis.

Die Prozession war zum 1300-Jahr-Gedenken an den Tod der heiligen Erentrudis und des heiligen Rupertus eine ganz spezielle: Um 8.45 Uhr wurden im Rahmen eines Festumzugs der Traditionsvereine und Ordensleute die Reliquien der heiligen Erentrudis vom Stift Nonnberg nach St. Peter gebracht. Nach einer Andacht in der Stiftskirche St. Peter setzte sich der Zug in Richtung Dom in Bewegung..

Der Festgottesdienst zum Jubiläum des heiligen Rupert und der heiligen Erentrudis mit Erzbischof Franz Lackner und Partnerbischöfen startete dann um

10 Uhr im Salzburger Dom. Gefeiert werden konnte danach auch noch am Rupertikirtag, der am Abend mit dem traditionellen Illuminationsfeuerwerk für heuer zu Ende geht.

Quelle: SN