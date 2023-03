Salzburg: Rumänin erleichterte den Ex-Schwiegervater um 70.000 Euro - bedingte Haft

Zehn Monate bedingte Haft wegen betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs und wegen Diebstahls: So lautete am Donnerstag am Salzburger Landesgericht das noch nicht rechtskräftige Urteil gegen eine reumütig geständige Rumänin (36). Die in Salzburg lebende, ein Mal vorbestrafte Frau hatte von ihrem - inzwischen ehemaligen - Schwiegervater insgesamt rund 70.000 Euro ergaunert.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Die 36-Jährige wurde am Landesgericht Salzburg verurteilt.

Laut Strafantrag der Staatsanwaltschaft behob sie mit der widerrechtlich erlangten Bankomatkarte des Opfers wiederholt Geld; weiters buchte sie etliche Male ohne sein Einverständnis Geldbeträge von seinem Konto auf ihr Konto um. Die Richterin zur 36-jährigen Angeklagten, die nach einem Privatkonkurs als Angestellte arbeitet: "Dem Schwiegervater das Geld schamlos aus der Tasche zu ziehen ist verwerflich."

