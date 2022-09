Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch Nachmittag in der Lastenstraße in Salzburg. Ein 75-jähriger Pkw-Lenker aus Salzburg fuhr mit seinem Fahrzeug stadtauswärts und übersah dabei an einem Schutzweg einen achtjährigen Schüler, der mit seinem Roller die Straße überqueren wollte. Das Fahrzeug erfasste den Buben, der dabei unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung auf die Kinderchirurgie gebracht wurde.