Die Salzburger Kriminalpolizei ermittelt in einem möglichen Mordfall: In der Nacht auf Montag kam eine Frau in einem Wohnblock an der Röcklbrunnstraße im Stadtteil Schallmoos gewaltsam ums Leben.

SN/christian Sprenger Der Tatverdächtige stellte sich der Polizei (Symbolbild).