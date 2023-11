Salzburg-Schallmoos: 40-jähriger Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Am Samstag kam es in Eugendorf, Straßwalchen und Salzburg zu Einbrüchen. In einem Fall konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

In der Nacht auf Sonntag nahmen Polizisten in der Schallmoser Hauptstaße in der Stadt Salzburg einen Einbrecher fest, der auf frischer Tat ertappt wurde. Zeugen konnten den Tatverdächtigen identifizieren. Die Polizei fand bei dem 40-jährigen Einbruchswerkzeug.

Einige Stunden zuvor kam es in Straßwalchen und in Eugendorf zu Einbrüchen in Privathäuser. In Straßwalchen verschaffen sich Unbekannte über das Wohnzimmerfester Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Die Einbrecher durchwühlten laut Polizei mehrere Räume, laut den Bewohnern dürfte jedoch nichts entwendet worden sein.

Die Spurensicherung der Polizei rückte am Samstag auch nach einem Einbruch nach Eugendorf aus. Dort zwangen Unbekannte eine Terrassentür auf. Die Schadenshöhe wird derzeit noch erhoben. Die Polizei ermittelt.