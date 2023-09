Salzburg-Schallmoos: Rauferei in Tankstelle

Neben mehreren Faustschlägen soll es auch zu verbalen Bedrohungen gekommen sein.

Wie es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Salzburg heißt, kam es am Abend des 24. September 2023 in einer Tankstelle in Salzburg Schallmoos nach einer vorangegangenen verbalen Streitigkeit zwischen einem 35-jährigen Niederösterreicher und einem 25-jährigen Flachgauer zu einer gegenseitigen Körperverletzung mittels mehrerer Faustschläge gegen den gesamten Körper.

Der 35-Jährige werde beschuldigt, das Opfer verbal gefährlich bedroht zu haben, heißt es weiter. Der Aggressor wurde aufgrund der ermittelten Sachverhaltes von der Polizei festgenommen und nach medizinischer Versorgung im Unfallkrankenhaus in das Polizeianhaltezentrum Salzburg gebracht. Weitere Ermittlungen laufen derzeit.