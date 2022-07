Salzburg: Schüler raubte Schüler Kapperl und sieben Euro - bedingte Haft

Die Hauptschule hat er gerade abgeschlossen, der 15-jährige Bursch, der am Donnerstag im Landesgericht wegen Raubes vor einem Jugendschöffensenat (Vorsitz: Richterin Bettina Maxones-Kurkowski) Platz nehmen musste.

Laut Anklage hatte er an einem Februartag dieses Jahres im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses einen anderen Schüler, einige Monate jünger und deutlich kleiner, ohne Vorwarnung an dessen Jacke gepackt, ihn gegen eine Wand gedrückt und Geld von ihm gefordert. In der Folge nahm er dem Opfer sieben Euro ab und riss ihm auch ...