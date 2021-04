Salzburg: Serbe, der Ehefrau erstach, wird von einem neuropsychiatrischen Gutachter untersucht

Gutachten soll zuvorderst klären: War der 26-Jähriger zur Tatzeit zurechnungsfähig?

Jener 26-jährige Serbe, der am 21. März in Salzburg-Schallmoos seine 22-jährige Ehefrau den Ermittlungen zufolge mit sieben Messerstichen getötet hatte, wird nun neuropsychiatrisch untersucht. Wie RA Michael Hofer, Verfahrenshelfer des Mordbeschuldigten, den SN sagte, habe die Staatsanwaltschaft ein entsprechendes Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben. Der Gutachter solle dabei klären, ob der Beschuldigte zur Tatzeit zurechnungsfähig gewesen sei oder nicht. Falls der 26-Jährige zurechnungsfähig gewesen sei, müsse der Experte zudem klären, ob beim Beschuldigten eine geistig-seelische Abartigkeit höheren Grades vorliege, so Hofer.