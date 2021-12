Salzburg: Sieben-Tage-Inzidenz geht deutlich zurück

In den Spitälern ist dieser Rückgang erst mit Verzögerung bemerkbar. Die Impfquote liegt bei 64 Prozent.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen beträgt in Salzburg am Montagmorgen 720,2 - das meldet das Land Salzburg. Damit nimmt die Sieben-Tage-Inzidenz im Land Salzburg den zwölften Tag in Folge ab. Am Freitag lag diese bei einem Wert von 933,5, vergangenen Montag bei 1397.

Der Leiter der Landesstatistik, Gernot Filipp, sieht den Rückgang als Folge von verschiedenen Maßnahmen. "Das Niveau ist nach wie vor sehr hoch, aber erstmals seit Anfang November 2021 unter den Höchststand vom vergangenen Herbst 2020 gefallen", sagt Filipp.

In den Spitälern werde der Rückgang der Inzidenz erst mit Verzögerung bemerkbar sein. Die Zahl der stationären Fälle stiegt von Sonntag auf Montag von 230 auf 232 leicht an, die Zahl der belegten Intensivbetten sank von 49 auf 44. Die Hospitalisierungsrate stieg in den vergangenen Tagen kontinuierlich auf derzeit 2,5 Prozent der aktiv Infizierten an. "Dies ist auch ein Hinweis auf das fallende Infektionsgeschehen, weil sich die aktiven Fälle stark reduzieren, aber die stationären Fälle erst zeitversetzt zurückgehen", erklärt Filipp.

5.528 Erststiche in der vergangene Woche

Die Impfquote im Bundesland Salzburg hat laut E-Impfpass mit Stand Montagmorgen, 64 Prozent erreicht. "Die Zahl jener, die sich zum ersten Mal den Schutz gegen das Coronavirus geholt haben, blieb im Vergleich zur Vorwoche stabil. Auch die Auffrischungsimpfung bleibt auf hohem Niveau mit 38.260 Personen in der letzten Woche und sie wirkt, das zeigt sich anhand der Infektionszahlen nun immer deutlicher", sagt der Statistiker.