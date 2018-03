Salzburg: Skifahrer flüchteten nach Kollisionen

Am Mittwoch gab es in Salzburg eine Serie von Skiunfällen mit zahlreichen zum Teil schwer Verletzen.

Die Polizei verzeichnete am Mittwoch in den Skigebieten Wagrain, Kleinarl und Obertauern acht Kollisionen von Wintersportlern mit insgesamt neun Verletzten. Bei mehreren Urlaubern waren die Verletzungen schwer.

Eine 24-jährige Niederländerin wurde mit einem Schädel-Hirn-Trauma in das Krankenhaus Schwarzach gebracht. Eine 38-jährige Deutsche erlitt einen Kreuzbandriss, ein 41-jähriger Landsmann einen Oberarmbruch.

Bei nicht weniger als fünf der acht Kollisionen entfernten sich Beteiligte vom Unfallort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Einen Geflüchteten konnte die Polizei aufgrund der Personenbeschreibung in Kleinarl ausforschen.

Ohne Fremdbeteiligung verletzte sich eine 17-jährige Skifahrerin aus den Niederlanden schwer. Sie fuhr in Mühlbach Schuss ins Tal. Aus unbekannter Ursache kam sie dabei von der Piste ab und prallte in voller Fahrt gegen das Terrassengeländer einer neben der Piste befindlichen Hütte. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung und den Notarzt wurde sie mit dem Rettungshubschrauber "Martin 1" in das Krankenhaus Schwarzach geflogen.

