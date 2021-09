Salzburg: Spektakulärer Unfall auf der Münchner Bundesstraße

Am späten Mittwochabend kam es in einem Kreisverkehr in der Münchner Bundesstraße auf Höhe der Firma Wenatex zu einem spektakulären Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Eine Motorradlenkerin aus dem Raum Berchtesgadener-Land fuhr auf der Münchner Bundesstraße in Richtung Freilassing. Zeitgleich fuhr ein Pkw-Lenker aus der Unter-der-Leiten-Straße in den Kreisverkehr ein. Dabei dürfte er das Motorrad übersehen haben, es kam zur Kollision. Die Zweiradlenkerin wurde dabei über die Motorhaube des Pkw auf die Straße geschleudert. Ihr Motorrad blieb auf dem Pkw liegen. Das Rote Kreuz Salzburg musste die Motoradlenkerin mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Salzburg einliefern.

Den genauen Unfallhergang ermittelt das Unfallkommando der Polizei Salzburg Stadt.