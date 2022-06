Salzburg Stadt: 26-jähriger Alkolenker mit dreijährigem Sohn unterwegs

Das Kind saß ungesichert auf dem Beifahrersitz.

Ein 26-jähriger Alkolenker war Freitagabend in Salzburg mit seinem dreijährigen Sohn am Beifahrersitz mit dem Wagen unterwegs. Eine Zivilstreife wurde auf den betrunkenen Pkw-Lenker aufgrund seiner auffälligen Fahrweise aufmerksam. Bei der darauffolgenden Kontrolle ergab ein Alkomattest bei dem 26-jährigen Salzburger 1,28 Promille. Sein dreijähriger Sohn saß ungesichert am Beifahrersitz. Der Führerschein wurde dem Mann laut Polizei abgenommen, der 26-Jährige wird angezeigt.

Weiters zog die Polizei in der Nacht auf Samstag in Hof bei Salzburg sowie in Hallein Alkolenker aus dem Verkehr. In Hallein saß ein 43-Jähriger mit 1,84 Promille Alkohol im Blut hinterm Steuer seines Wagens. Bei Verkehrskontrollen in Hof bei Salzburg wurde drei Kfz-Lenkern der Führerschein wegen Alkoholisierung sowie einem Lenker Schein wegen Suchtmittelbeeinträchtigung abgenommen. Weiteren fünf Lenkern wurde die Weiterfahrt wegen Minderalkoholisierung untersagt.