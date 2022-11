Salzburg-Stadt: 74-jährige Pensionistin wurde überfallen und verletzt

Am Samstagabend wurde eine 74-jährige Frau von unbekannten Tätern überfallen. Sie entrissen der Pensionistin die Handtasche und rempelten die Frau so heftig, dass sie stürzte und sich am Kopf verletzte, meldet die Polizei Salzburg.

SN/www.imago-images.de (Symbolfoto)