Salzburg-Stadt: 86-jährige Pkw-Lenker rammte Fußgängerin auf Zebrastreifen

Am Donnerstagnachmittag übersah eine Pkw-Lenkerin in der Stadt Salzburg eine Fußgängerin, die nach der Kollision verletzt ins Unfallkrankenhaus gebracht wurde, meldet die Polizei Salzburg.

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr kam es in Salzburg an der Kreuzung Alpenstraße/Ginzkeyplatz zu einer Kollision zwischen einem Autofahrer und einer Fußgängerin. Ein 86-jähriger Pkw-Lenker bog mit seinem Fahrzeug vom Ginzkeyplatz aus kommend bei grünem Licht der Verkehrsampel nach rechts in die Alpenstraße ein. Hierbei übersah er eine 24-jährige Fußgängerin, die ebenfalls bei grünem Licht die Alpenstraße auf einem Schutzweg querte.

Am Schutzweg kam es zu einer Kollision zwischen dem Pkw und der Fußgängerin, wodurch diese zu Sturz kam und sich im Bereich der Hüfte und des Unterarms verletzte. Alkotests verliefen bei beiden Beteiligten negativ. Die verletzte Fußgängerin wurde vor Ort vom Roten Kreuz erstversorgt und im Anschluss zur weiteren Behandlung in das Unfallkrankenhaus gebracht, berichtete die Polizei.