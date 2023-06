Salzburg-Stadt: Freilegung des Metallgegenstandes am Makartplatz soll noch heuer erfolgen

Im Rahmen des Projektes S-Link wurden im Mai an mehreren Standorten in der Stadt Salzburg Prüfungen auf möglicherweise vorhandene Kriegsrelikte durchgeführt. Dabei wurde auch ein auffälliger, metallischer Gegenstand gefunden. Noch in diesem Jahr soll er nun freigelegt werden, wie die Stadt mitteilte.

BILD: SN/ROBERT RATZER Der Makartplatz in Salzburg-Stadt.