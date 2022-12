Salzburg Stadt: Fußgänger von Autos niedergestoßen und verletzt

Mittwochabend und Donnerstagfrüh wurden in der Stadt Salzburg Fußgänger von Autos erfasst und verletzt, meldet die Polizei.

Gleich zwei Fußgänger sind in der Stadt Salzburg von Autos niedergestoßen und verletzt worden. Der erste Unfall betraf Mittwochabend einen 65-jährigen Salzburger an der Kreuzung Julius-Welser-Straße/Siezenheimer Straße, der die Fahrbahn überqueren wollte. Ein 25-Jähriger hatte ihn mit seinem Wagen erfasst.

Der 65-Jährige zog sich Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht.

Der zweite Unfall passierte Donnerstagfrüh auf einem Zebrastreifen in der Maxglaner Hauptstraße. Das Auto einer 37-jährigen Frau erfasste eine 31-jährige Fußgängerin. Die dunkel bekleidete Frau wollte die Maxglaner Hauptstraße am Schutzweg überqueren. Die Fußgängerin wurde vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Die Rettung brachte die Frau mit Verletzungen in das Universitätsklinikum Salzburg.