Salzburg Stadt: Pkw kollidiert nach Verfolgungsjagd mit Streifenwagen

Lenker und Beifahrer versuchten zu Fuß zu flüchten.

Am Montagabend überfuhr ein Pkw-Lenker in der Nähe des Salzburger Hauptbahnhofs eine Ampel bei Rot. Eine Polizeistreife versuchte daraufhin den Lenker anzuhalten. Der 25-Jährige beschleunigte und die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Mit überhöhter Geschwindigkeit und einem Schleudermanöver bog der Fahrer in die Gabelsbergerstraße in Richtung Nelböckviadukt ein. Er fuhr daraufhin bei Rot über die Kreuzung und bremste abrupt ab, als ein Streifenwagen von rechts zeitgleich in die Kreuzung fuhr. Der Pkw kam ins Schleudern und schlitterte mit dem Heck rückwärts in die Fahrzeugseite des Streifenwagens. Der Lenker, ein 25-jähriger Serbe, und der 16-jährige Beifahrer verließen das Fahrzeug und versuchten zu flüchten. Die beiden konnten nach kurzer Flucht angehalten werden.

Der 25-Jährige wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum überstellt. Er besitzt keine gültige Lenkerberechtigung und der Pkw wurde unbefugt in Betrieb genommen.

Der Serbe wird unter anderem wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung an die Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.

Quelle: SN