Salzburg-Stadt: Polizei stellte knapp acht Kilogramm Cannabiskraut in Pkw sicher

Ein Hinweis brachte das Landeskriminalamt Salzburg auf die richtige Fährte.

Dem Landeskriminalamt Salzburg gelang es durch einen Hinweis einen Pkw auszuforschen, in dem eine größere Menge Suchtmittel transportiert wurde. Der Pkw mit dem tschechischen Kennzeichen konnte in einer Tiefgarage eines Hotels in der Stadt Salzburg festgestellt und beobachtet werden. Am Dienstagabend (23. März) gelang es den Beamten zwei Männer, die offensichtlich zu dem verdächtigen Fahrzeug gehören, zu kontrollierten. Im Kofferraum des Fahrzeugs stellten die Kriminalisten mehrere Plastiksäcke und Koffer mit insgesamt fast acht Kilogramm Cannabiskraut sicher. Die beiden Verdächtigen, ein 35-jähriger Mann aus Usbekistan und ein 27-jähriger Ukrainer, wurden festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen laufen, berichtet die Polizei.