Salzburg-Stadt: Radfahrer prallte gegen Windschutzscheibe von Pkw

Am Donnerstagnachmittag übersah eine 72-jährige Pkw-Lenkerin einen 29-jährigen Radfahrer, der auf die Windschutzscheibe stürzte und sich dabei Verletzungen zuzog, meldet die Polizei Salzburg.

Am Donnerstag gegen 15 Uhr ereignete sich im Stadtgebiet von Salzburg in der Peter-Pfenninger-Straße ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Aufgrund des vorherrschenden Starkregens übersah eine stadteinwärts fahrende 72-jährige Pkw-Lenkerin einen die Fahrbahn auf der Radfahrerüberfahrt querenden 29-jährigen Radfahrer. Die Pkw-Lenkerin erfasste den Radfahrer frontal mit ihrem Fahrzeug. Dieser stürzte über die Motorhaube des Pkw in die Windschutzscheibe, wodurch diese barst. Hierbei zog sich der Radfahrer zumindest mehrere Prellungen zu und wurde verletzt.

Alkotests verliefen negativ. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Pkw musste abgeschleppt werden. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der verletzte Radfahrer zur weiteren medizinischen Versorgung in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht, berichtete die Polizei.