Salzburg Stadt: Rotkreuz-Fahrer rammte stehende Fahrzeuge - fünf Verletzte

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 19-jähriger Rotkreuz-Fahrer rammte zwei ruhende Fahrzeuge. Fünf Personen wurden dabei leicht verletzt, meldet die Polizei Salzburg.

Ein 40-jähriger Staatsangehöriger aus Bosnien-Herzegowina, mit Wohnsitz in Salzburg, hatte seinen Pkw verkehrsbedingt zum Stillstand gebracht. Dahinter brachte ebenfalls ein 32-jähriger türkischer Staatsangehöriger, mit Wohnsitz im Flachgau, seinen Firmenwagen zum Stillstand.

19-jähriger Rotkreuz-Lenker übersah Fahrzeuge

Ein 19-jähriger Lenker aus Salzburg übersah mit einem von ihm gelenkten Transportfahrzeug des Roten Kreuzes die vor ihm stehenden Fahrzeuge. Er prallte mit dem Transportfahrzeug in das Heck des vor ihm stehenden Fahrzeuges des 32-Jährigen. Dieses Fahrzeug wurde durch den Aufprall auf das davorstehende Fahrzeug des 40-Jährigen aus Bosnien-Herzegowina geschoben. Im Fahrzeug des Roten Kreuzes befanden sich neben dem Fahrer noch ein Beifahrer und drei Patientinnen.

Durch die Kollision wurden die Lenker der stehenden Fahrzeuge sowie die drei Patientinnen (zwei 78-jährige Salzburgerinnen und eine 55-Jährige Salzburgerin) leicht verletzt. Der Alkotest bei allen Beteiligten verlief negativ. Das Fahrzeug des Roten Kreuzes und des 40-Jährigen wurden abgeschleppt.