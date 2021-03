Salzburg-Stadt: Security-Mitarbeiter stach Taxifahrer mit Messer in Bauch

Zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen einem Taxifahrer und dem Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts kam es in der Nacht auf Montag in der Salzburger Altstadt. Der 62-jährige Security-Mann stach demnach dem Taxler mit einem Messer in den Bauch. Das Opfer wurde operiert und ist außer Lebensgefahr. Gegen den 62-Jährigen wird wegen Verdachts des Mordversuchs ermittelt. Die Ermittlungen der Polizei zum konkreten Tathergang laufen.

SN/robert ratzer Der Taxilenker erlitt Verletzungen.